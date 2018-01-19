Ученые нашли способ продлить жизнь

В США ученые Йельского университета раскрыли трехмерную структуру белка бета-Klotho, регулирующего чувствительность организма к инсулину.

Как сообщается в пресс релизе, размещенном на сайте EurekAlert!, исследование продемонстрировало, что повышенная активность этого белка позволяет увеличить человеческую жизнь.

В семейство Klotho входят трансмембранные белки, то есть белки, пронизывающие клеточную мембрану и связывающиеся с сигнальными молекулами, называемыми факторами роста фибробластов (FGF).

Факторы роста принимают участие в процессах пролиферации и дифференцировки широкого спектра клеток и тканей. Различные типы Klotho соединяются либо с FGF21, либо с FGF23, выделяющимся при голодании. Комплекс FGF21-Klotho стимулирует чувствительность к инсулину и помогает глюкозе усваиваться.

Исследователи подчеркивают, что повышение активности Klotho дает возможность усилить сжигание калорий, не изменяя рацион питания. Препараты, которые стимулируют работу белка, могут помочь не только в борьбе с ожирением и неинсулинозависимым сахарным диабетом, но и увеличить жизнь, поскольку соединение имеет антивозрастной эффект.

Ранее сообщалось, что ученым из Университета Дьюка в США удалось создать мышечную ткань с помощью стволовых клеток, которые были получены из клеток кожи человека.