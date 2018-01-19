Мощный ураган унес жизни 10 человек в странах Западной Европы

Количество жертв урагана, который обрушился на страны Западной Европы, увеличилось до 10 человек.

По данным агентства DPA, в результате удара стихии в Германии в четверг погибли шесть человек. Четверо из них стали жертвами ДТП, к которым привела непогода. Двое погибших – сотрудники пожарной охраны, которые принимали участие в устранении последствий ураганного ветра и были насмерть задавлены упавшими деревьями.

Еще три человека погибли 18 января из-за буйства стихии в Нидерландах. И один человек погиб в Бельгии, где буря свалила на его автомобиль дерево.

По данным немецких метеорологов, скорость ветра местами может достигать 44,4 м/с.