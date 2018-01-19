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В Рио-де-Жанейро автомобиль наехал на пешеходов – 15 пострадавших

Наталия Майорова
04:00 19.01.2018
По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля Антониу Алмейда был задержан и заявил, что страдает эпилепсией.
Фото: LULA / Twitter

В бразильском городе Рио-де-Жанейро автомобиль наехал на пешеходов, в результате чего 15 человек пострадали. Инцидент произошел на набережной Копакабана. 

Об этом сообщает телеканал Globo.

Уточняется, что инцидент произошел около 20:30 по местному времени (01:30 по Москве).

По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля Антониу Алмейда был задержан и заявил, что страдает эпилепсией.

Пользователи публикуют видео в социальных сетях.

На кадрах видно, как спасатели оказывают помощь пострадавшим, которые продолжают лежать на набережной. Также несколько человек были госпитализированы.

Разбитый автомобиль виновника дорожно-транспортного происшествия затормозил на песке пляжа. Вся передняя часть транспортного средства деформирована. 

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