В Рио-де-Жанейро автомобиль наехал на пешеходов – 15 пострадавших
В бразильском городе Рио-де-Жанейро автомобиль наехал на пешеходов, в результате чего 15 человек пострадали. Инцидент произошел на набережной Копакабана.
Об этом сообщает телеканал Globo.
Уточняется, что инцидент произошел около 20:30 по местному времени (01:30 по Москве).
По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля Антониу Алмейда был задержан и заявил, что страдает эпилепсией.
Пользователи публикуют видео в социальных сетях.
Grave acidente, louco atropelou a mais de 10 pessoas no calcadao de Copacabana @JornalOGlobo @bandnewsfmrio @TransitoRioRJ @InformeRJO pic.twitter.com/DTEKaEpbhK— Leandro Kibisz (@loco085) 18 января 2018 г.
На кадрах видно, как спасатели оказывают помощь пострадавшим, которые продолжают лежать на набережной. Также несколько человек были госпитализированы.
Разбитый автомобиль виновника дорожно-транспортного происшествия затормозил на песке пляжа. Вся передняя часть транспортного средства деформирована.