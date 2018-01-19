Жители РФ накопили рекордную сумму денег

За последний год россиянам удалось накопить рекордную сумму денег. В результате общий объем сбережений составил 29,5 трлн. рублей, что на 14% больше предыдущего года.

Данные приводит Росстат.

По сообщениям ведомства, на начало декабря 2017 года на банковских вкладах населения хранилось 20 трлн. рублей. Кроме того еще 9,7 трлн. – в ценных бумагах и наличных.

Уточняется, что одной из причин роста общего объема сбережений жителей РФ стало увеличение реальных зарплат. Больше всего оплата труда повысилась у работников социальной сферы – на 10%.

Также одной из причин роста накоплений стало наличие выгодных ставок по вкладах.

Ранее сообщалось, что эксперты спрогнозировали скорое укрепление рубля.