В Таиланде воры заставили россиян перевести им биткоины на сумму, эквивалентную 100 тысячам долларов

Необычное ограбление пары из России произошло в Таиланде. Там грабители заставили российских граждан перевести со своего счёта биткоины на сумму, которая эквивалентна 100 тысячам долларов.

Как пишет The Nation, пострадавшие рассказали, что группа неизвестных лиц, которые также могут оказаться гражданами России, совершила нападение на их квартиру на Пхукете, заставила перевести биткоины на неизвестный счёт, а также похитила три ноутбука и новый айфон.

Потерпевшие обратились за помощью в местные правоохранительные органы лишь спустя несколько дней. Полицейские засекли сигнал с похищенного телефона, но на тот момент он уже находился в Малайзии.