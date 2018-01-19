В волгоградском кафе произошла смертельная перестрелка

Один человек погиб и трое получили ранения в результате стрельбы, произошедшей неподалеку от кафе в Красноармейском районе Волгограда. В связи с инцидентом местная полиция объявила план «Перехват».

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В розыск объявлены автомашины Infinity темного цвета, государственный номер Т180МС 75 регион (Забайкальский край – ред.) и "Лада Приора" темного цвета, государственный номер Х 828 КР 163 регион (Самарская область – ред.). В городе объявлен план "Перехват"», — говорится в сообщении ГУ МВД по Волгоградской области.

Как пишет РИА Новости, ссылаясь на информацию от областного управления СК, вечером 18 января несколько мужчин отдыхали в увеселительном заведении. Около 19.00 мск они вышли на улицу, где примерно в 30 метрах от кафе неустановленные лица открыли по ним стрельбу из различного вида оружия, а также нанесли ножевые ранения. В результате нападения один человек скончался, трое получили ранения. Было возбуждено уголовное дело.

Сейчас все пострадавшие находятся в крайне тяжелом состоянии в коме.