Путин на Крещение окунулся в прорубь в монастыре на Селигере

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь по завершении рабочей программы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер.

С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«По случаю праздника Крещения Господня Путин побывал на части литургии, а также поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер», - рассказал он.

По словам Пескова, в 2018 году на территории центральной России традиционных крещенских морозов не наблюдается, в связи с чем температура в районе озера не опускалась ниже -6…-7°С.

Также он рассказал, что для российского президента это уже не первый опыт крещенских купаний.

«Президент уже на протяжении ряда лет окунается в прорубь», - пояснил Песков.

Во время главных церковных праздников Путин регулярно посещает храмы, однако о его участии в крещенских купаниях Кремль сообщил впервые.