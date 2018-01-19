В Гидрометцентре рассказали о погоде на выходных в Москве и Московской области

В Гидрометцентре России рассказали, какой будет погода в столичном регионе в ближайшие выходные.

Согласно информации, размещенной на сайте Росгидромета, в Москве и Московской области должна сохраняться зимняя погода. В субботу температура опустится до -7… -9 градусов мороза. В воскресенье ночью ожидают -5…-10 градусов. Днем возможны прояснения, будет небольшой снег. Температура не опустится ниже -4…-6 градусов.

18 и 19 января российскую столицу ждет ветреная погода, порывы достигнут 12–17 метров в секунду. Столбики термометров утром 19 января опустятся до -7...-9 градусов в Москве и до -5...-10 – в Московской области. Будет облачно и снежно.

Также местами ожидается метель, возможно образование гололеда. Отметим, что в такую погоду пешеходам и автомобилистам следует быть внимательнее на дорогах.