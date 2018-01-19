Папа Римский обвенчал стюардессу и бортпроводника во время полета

На борту самолета Папа Римский обвенчал стюардессу Паулу Подест и бортпроводника Карлоса Чуффарди. Воздушное судно следовало между чилийскими городами Сантьяго и Икике.

Об этом сообщает газета La Repubblica.

Уточняется, что пара решила сама подойти к понтифику, после чего попросила у него благословение.

По словам молодоженов, они состоят в гражданском браке уже восемь лет, однако не смогли обвенчаться в Сантьяго в 2010 году из-за обрушения церкви, в которой намечался обряд.

В результате беседы Папа Римский предложил обвенчать из прямо во время полета. Также известно, что свидетельство о венчании было оформлено на бланке авиакомпании Latam, которая выполняла рейс.

Ранее Папа Римский Франциск выступил за изменение текста молитвы «Отче наш».

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