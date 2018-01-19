Назван самый продаваемый автомобиль российской марки в РФ

За прошлый год в Российской Федерации было продано 411,8 тысяч новых легковых машин и легких коммерческих автомобилей отечественных марок. Это составило 26% от общего объема автомобильного рынка России.

Такие данные приводят эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Самым продаваемым автомобилем российской марки стала LADA – было реализовано 311,6 тысяч машин, что на 17% больше прошлого года.

ГАЗ также увеличил объемы продаж своей легкой коммерческой техники на 5% - было продано 58,6 тысяч машин.

Кроме того, обе компании вошли в топ-10 российского авторынка, где LADA оказалась на первом месте, а ГАЗ занял восьмую строчку. Третье место досталось УАЗ, продажи которого снизились на 15% и составили 41,6 тысяч автомобилей.

В Российской Федерации также выросла реализация новых легковых и коммерческих машин за 2017 год на 11,9% - было реализовано 1,596 миллиона штук.

Ранее был назван срок выпуска российского «летающего автомобиля».