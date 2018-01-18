Под Саратовом эвакуировали жителей деревни, где загорелись 4 дома из-за разлива нефти

Всех жителей села Красноармейское в Саратовской области эвакуировали из-за разлива нефти и ее возгорания. По сообщению местных СМИ, пожар уже охватил четыре дома на окраине населенного пункта.

«После разлива нефти в селе Красноармейское, по предварительным данным, горят три жилых и один нежилой дом. Эвакуировано 12 человек», - рассказал агентству РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

Кроме того, стало известно, что объем разлива составил около двух тысяч кубов, нефть вытекла на три улицы на площади тысяча квадратных метров.