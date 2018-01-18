Паркет и лепнина на глубине 30 метров: поздемный бункер маршала Жукова в Самаре

Разрушенная шахта лифта, поржавевшая лестница. На перилах сохранившиеся фрагменты деревянных поручней. Максимальная глубина - более тридцати метров. Здесь и технические помещения, и спальни офицеров, и столовая.

Оперативный штаб с паркетом и лепниной на стенах. Бункер маршала Победы Георгия Жукова строили в Куйбышеве (тогдашнее название Самары) был построен в 1943 году, когда угрозы взятия Москвы немецкими войсками уже не было, поэтому вместо командования фронтом здесь разместился пункт ПВО, а затем объект был законсервирован.