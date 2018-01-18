Грызлов: приняв закон о реинтеграции Донбасса, Киев выбрал путь, противоположный мирному

Полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Борис Грызлов заявил, что принятие Киевом нового закона о реинтергации Донбасса – это путь, противоположный мирному политическому разрешению конфликта на востоке страны.

«В последние дни продолжалось политическое шоу, закончившееся сегодня принятием закона Украины об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины в Донбассе», - заявил он.

Он напомнил, что Рада признала Россию «страной-агрессором», «оккупировавшей» часть территории на востоке Украины, а президенту страны даны допполномочия по использованию ВС против населения региона в условиях военного положения. Кроме того, новый закон не упоминает минских соглашений, как и гарантий их выполнения Киевом.

По мнению полпреда «партия войны» выбрала путь, противоположный мирному политическому разрешению конфликта. Также Грызлов обратил внимание, что закон был принят на фоне обещания США осуществить поставки летального вооружения Украине.