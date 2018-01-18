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Трубопровод с нефтепродуктами прорвало под Саратовом

Наталья Жуковская
17:50 18.01.2018
Под Саратовом горят нефтепродукты из-за прорыва трубопровода.
Фото: МЧС России

В Саратовской области вблизи села Красноармейское произошел прорыв трубопровода с нефтепродуктами, сообщил ТАСС.

«В Энгельсском районе произошел прорыв нефтепровода с разливом нефтепродуктов и возгоранием»,

- сообщает агентство со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

В данный момент на место выехали пожарные отряды, спасатели и сотрудники аварийных служб, для устранения ЧП.

Отмечается, что в деревне, к которой уже походит огонь, живет около тысячи человек.

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