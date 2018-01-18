Трубопровод с нефтепродуктами прорвало под Саратовом
Под Саратовом горят нефтепродукты из-за прорыва трубопровода.
Фото: МЧС России
В Саратовской области вблизи села Красноармейское произошел прорыв трубопровода с нефтепродуктами, сообщил ТАСС.
«В Энгельсском районе произошел прорыв нефтепровода с разливом нефтепродуктов и возгоранием»,
- сообщает агентство со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
В данный момент на место выехали пожарные отряды, спасатели и сотрудники аварийных служб, для устранения ЧП.
Отмечается, что в деревне, к которой уже походит огонь, живет около тысячи человек.