Трубопровод с нефтепродуктами прорвало под Саратовом

В Саратовской области вблизи села Красноармейское произошел прорыв трубопровода с нефтепродуктами, сообщил ТАСС.

«В Энгельсском районе произошел прорыв нефтепровода с разливом нефтепродуктов и возгоранием», - сообщает агентство со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

В данный момент на место выехали пожарные отряды, спасатели и сотрудники аварийных служб, для устранения ЧП.

Отмечается, что в деревне, к которой уже походит огонь, живет около тысячи человек.