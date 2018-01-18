ФСБ разработала проект указа об основах государственной пограничной политики

Основной целью называется защита национальных интересов в пограничном пространстве и создание благоприятных условий для развития приграничной территории России, а главной задачей станет выявление и нейтрализация угроз суверенитету России, предотвращение пограничных инцидентов и обеспечение защиты интересов и безопасности россиян в пограничном пространстве.

В качестве угроз национальным интересам безопасности в пограничном пространстве упоминаются предпосылки к дестабилизации обстановки на границе в РФ и растущий риск экономической и демографической экспансии отдельных районов из-за их низкой заселенности. При этом угрозами, согласно проекту, считаются попытки расхищения природных ресурсов, деятельность трансграничных преступных группировок, контрабанда оружия, наркотиков и культурных ценностей, говорится на сайте ФСБ.