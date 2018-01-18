США боятся, что Россия и Китай «подрывают традиционное военное преимущество Америки» - Financial Times

В Вашингтоне озаботились вопросом противостояния двоим своим главным потенциальным врагам, России и Китаю, сообщает The Financial Times. В частности, чиновник из Минобороны США, которому удалось прочесть засекреченный документ в рамках новой национальной военной стратегии, рассказал изданию, что США обеспокоены тем, что главные противники Вашингтона «подрывают традиционное военное преимущество Америки».

«Если вы посмотрите на разработки Китая и России, они направлены на противодействие некоторым нашим сильным сторонам. В частности, разработки китайцев в области сверхзвуковых ракет должны ограничить действия наших авианосцев», - рассказал он.

В связи с этим Пентагон сделает главный акцент на противостоянии РФ и КНР, так как американские военные чиновники считают, что в случае крупной неядерной войны с этими странами США могут проиграть. По данным издания, военное ведомство США вновь начнет уделять внимание соперничеству с Москвой и Пекином и политике сдерживания.

По словам экс-чиновника американского Минобороны Дэвида Окманека, обе державы инвестировали и приняли на вооружение такие технологии, с которыми армия США после окончания холодной войны ни разу не сталкивалась.

«Располагая киберэлектронным оружием, они могут угрожать нашим космическим системам, а также вносить помехи в работу командных систем, которые сейчас играют роль мозга комплексных военных операций», — подчеркнул Остманек.

По его словам, США «самоустранились» от учета электронных угроз. В связи с этим ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп хочет увеличить базовый военный бюджет до 603 миллиарда рублей.