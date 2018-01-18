Встреча министра обороны РФ и начальника генштаба Турции прошла в Москве

Генерал армии Сергей Шойгу принял начальника генерального штаба вооруженных сил Турции армейского генерала Хулуси Акара и директора национальной разведывательной организации Турецкой Республики Хакана Фидана, находящихся в рабочей поездке в Москве.

Обсуждены вопросы, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке, и другие актуальные темы, представляющие взаимный интерес, говорится в сообщении Минобороны РФ.

В сообщении военного ведомства подчеркнуто, что встреча прошла в конструктивном ключе.

Ранее сообщалось, что Глава Генштаба Турции Хулуси Акар и глава Национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан проведут в четверг переговоры с главой генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.