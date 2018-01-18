В Крыму задержали украинца, надругавшегося над флагом РФ
Пограничники в Крыму задержали гражданина Украины, подозреваемого в надругательстве над государственной символикой России.
Фото: Александр Полегенько / РИА Новости
Пограничники в Крыму задержали гражданина Украины, который обвиняется в надругательстве над государственным гербом и флагом России, сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканское погрануправление ФСБ.
35-летнего украинца задержали на автомобильном пункте пропуска «Армянск» в конце декабря 2017 года. В ходе проверки документов выяснилось, что он находится в розыске крымского управления ФСИН с октября 2017 года.
Ему вменяется в вину надругательство над государственным гербом и флагом России, за что ему грозит до года тюрьмы.