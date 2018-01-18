В Крыму задержали украинца, надругавшегося над флагом РФ

Пограничники в Крыму задержали гражданина Украины, который обвиняется в надругательстве над государственным гербом и флагом России, сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканское погрануправление ФСБ.

35-летнего украинца задержали на автомобильном пункте пропуска «Армянск» в конце декабря 2017 года. В ходе проверки документов выяснилось, что он находится в розыске крымского управления ФСИН с октября 2017 года.

Ему вменяется в вину надругательство над государственным гербом и флагом России, за что ему грозит до года тюрьмы.