Росгвардия закупит бронемашины «Тигр» с ПТРК «Корнет» до конца года

Росгвардия планирует закупить и принять на вооружение до конца 2018 года бронированные машины «Тигр» с противотанковыми ракетными установками «Корнет», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные с портала госзакупок.

По графику, опубликованному на сайте, ведомство собирается приобрести восемь бронированных машин ВПК-233136 «Тигр» на общую сумму около 85 миллионов 423 тысяч рублей.

Помимо этого, к концу года Росгвардия купит восемь комплектов переносных пусковых установок противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» на общую сумму 57 миллионов 380 тысяч рублей.

«Корнеты» способны поражать как перспективные танки (ракета 9М133), так бункеры, полевые укреплений, инженерные сооружения, надводные и воздушные цели (ракета 9М133Ф).