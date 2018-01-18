Неизвестный открыл стрельбу по полицейским в Пенсильвании

Неизвестный мужчина расстрелял полицейских в американском штате Пенсильвания. Двое офицеров с серьезными ранениями доставлены в местные больницы, сообщил телеканал WGAL.

По данным журналистов, стрелок был обнаружен в одном из домов, откуда он и открыл огонь. Отмечается, что перестрелка произошла около 6:30 утра по местному времени (14:30 по мск) на Малберри-Стрит (Mulberry Street).

На месте происшествия уже работают сотрудники полиции, медики и даже группа CERT (компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации – прим. ред.). Подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.

5 января в городе Санта-Кларита к северу от Лос-Анджелеса в результате стрельбы были убиты четыре человека. Их тела обнаружили сотрудники полиции.