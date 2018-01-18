Путин посмотрел фильм «Рубеж» вместе с ветеранами

Президент России Владимир Путин вместе с ветеранами посмотрел фильм «Рубеж» в здании музея-панорамы «Прорыв», повествующего о битве за Ленинград в годы Великой Отечественной войны.

Фильм «Рубеж» рассказывает о молодом человеке по имени Михаил (Павел Прилучный), который попал в прошлое и оказывается на «Невском пяточке» – где десятки тысяч солдат пытались прорвать блокаду Ленинграда.

Ранее президент Путин возложил цветы на Пискаревском кладбище в память о 75-летии прорыва блокады Ленинграда.