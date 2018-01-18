Полицейские выписали штраф слепленной из снега машине

33-летний канадец Саймон Лаприз из Монреаля устроил розыгрыш для местных коммунальщиков, вылепив из снега автомобиль в полный размер. Фото своего творения он выложил на портале Reddit. Он хотел посмотреть, как его будут убирать

«Я слепил машину, чтобы повеселиться и добавить немного творчества в тот прекрасный день», - написал в соцсети Саймон Лаприз.

Когда его творение увидели полицейские, и уже собрались выписать штраф, они вдруг поняли, что абсолютно вся машина сделана из снега. Правоохранители посмеялись и решили продолжить шутку, выписав ненастоящий штраф.

«Вы сделали нашу ночь!» - написали они на штрафном листе.

Пост молодого человека о произошедшем собрал сотни комментариев и тысячи лайков. Пользователи оценили и мастерство скульптора, и ответственность сотрудников полиции, выполнивших свою работу, несмотря на то, что автомобиль был ненастоящим.