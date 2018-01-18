Савченко назвала «юридически безграмотным» закон о реинтеграции Донбасса

Украинский нардеп Надежда Савченко, которая была осуждена в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилована президентом России, заявила, что новый закон о реинтеграции Донбасса, принятый украинским парламентом, юридически безграмотный, сообщает РИА Новости.

Новый документ, принятый во втором чтении, называет неподконтрольные Киеву территории ДНР и ЛНР «оккупированными», а Россию «страной-агрессором».

Изначально он предполагал, что минские соглашения являются приоритетными для урегулирования конфликта, но в последней редакции депутаты исключили пункт о их приоритете.

«Закон является юридически безграмотным, чтобы защититься им в международных органах. Он включает кучу терминов, которые не соответствуют фактической ситуации, он противоречит другим законам и пока это не урегулировано», - сказала Савченко.

По словам нардепа, нужно было юридически более грамотно подойти к решению этого вопроса, а не просто устраивать политически мотивированное голосование.

Также Савченко заявила, что новый закон снимает всю ответственность с президента Украины Петра Порошенко и секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова за использование вооруженных сил в мирное время.