Глава Apple рассказал о новом приложении по мониторингу износа батареи iPhone

Он подчеркнул, что компания не занималась нарочным замедлением процессоров на старых телефонах.

Как рассказал Кук, это было сделано для того, чтобы предотвратить возможность внезапной перезагрузки при использовании мобильного телефона.

Ранее информация о том, что Apple намеренно замедляет работу старых телефонов вызвала бурю негодования в различных странах. На компанию были поданы коллективные иски от недовольных пользователей.