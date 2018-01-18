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Глава Apple рассказал о новом приложении по мониторингу износа батареи iPhone

Иван Славинский
15:08 18.01.2018
Глава компании Apple Тим Кук заявил, что в пользователи старых моделей iPhone смогут следить за износом батареи смартфона при помощи специального приложения.
Глава Apple рассказал о новом приложении по мониторингу износа батареи iPhone
Фото: pixabay.com

Он подчеркнул, что компания не занималась нарочным замедлением процессоров на старых телефонах.

Как рассказал Кук, это было сделано для того, чтобы предотвратить возможность внезапной перезагрузки при использовании мобильного телефона.

Ранее информация о том, что Apple намеренно замедляет работу старых телефонов вызвала бурю негодования в различных странах. На компанию были поданы коллективные иски от недовольных пользователей.

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