Глава Apple рассказал о новом приложении по мониторингу износа батареи iPhone
Глава компании Apple Тим Кук заявил, что в пользователи старых моделей iPhone смогут следить за износом батареи смартфона при помощи специального приложения.
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Он подчеркнул, что компания не занималась нарочным замедлением процессоров на старых телефонах.
Как рассказал Кук, это было сделано для того, чтобы предотвратить возможность внезапной перезагрузки при использовании мобильного телефона.
Ранее информация о том, что Apple намеренно замедляет работу старых телефонов вызвала бурю негодования в различных странах. На компанию были поданы коллективные иски от недовольных пользователей.