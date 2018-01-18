После возложения цветов на Пискаревском кладбище в память о 75-летии прорыва блокады Ленинграда президент России Владимир Путин встретился с сыном однополчанина своего отца.

«Мой отец с вашим воевали вместе на Невском пятачке. Я бы хотел вам передать и фотографии и документы», - рассказал мужчина.

Путин ответил, что с радостью изучит предоставленные документы и снимки времен Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что Путин планирует также осмотреть экспозицию нового музея-панорамы «Прорыв», посвященную операции «Искра» по прорыву блокады Ленинграда, а также провести встречу с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями молодежных общественных организаций.