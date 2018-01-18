Валуев с котом проехали по Крымскому мосту

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев совершил поездку на автомобиле по участку автодорожной части моста.

С собой в поездку он взял кота по кличке Мостик, который живет на стройке, который стал живым талисманом объекта.

На одном из участков моста на острове Тузла длиной 1800 метров работы уже завершены. На нем установлены металлические отбойники и 28 мачт освещения.

По сообщениям медиацентра «Крымский мост», обустройство автомобильной части грандиозного сооружения готово на 37%.