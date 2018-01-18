Валуев с котом проехали по Крымскому мосту
Член Общественного совета по строительству Крымского моста и депутат Госдумы Николай Валуев совершил автомобильную поездку по завершенному участку автомобильной части моста.
Фото: Николай Валуев / facebook
Видео: Николай Валуев / Facebook
Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев совершил поездку на автомобиле по участку автодорожной части моста.
С собой в поездку он взял кота по кличке Мостик, который живет на стройке, который стал живым талисманом объекта.
На одном из участков моста на острове Тузла длиной 1800 метров работы уже завершены. На нем установлены металлические отбойники и 28 мачт освещения.
По сообщениям медиацентра «Крымский мост», обустройство автомобильной части грандиозного сооружения готово на 37%.