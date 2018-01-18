Опубликован фоторобот предполагаемого оренбургского убийцы бизнесмена и его 7-летнего сына

Как сообщили сайту телеканала «Звезда» в пресс-службе регионального СК, правоохранители приняли большое количество звонков от очевидцев произошедшего и уже составили фоторобот мужчины, возможно причастного к совершению данного преступления.

Также установлено, что преступники передвигались на автомобиле марки «Лада Гранта» или «Лада Приора» черного цвета, окна которого были покрыты темной тонированной пленкой.