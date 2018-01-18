Опубликован фоторобот предполагаемого оренбургского убийцы бизнесмена и его 7-летнего сына
Следователи составили портрет предполагаемого убийцы, который жестоко расправился с 35-летним оренбургским бизнесменом Денисом Черновым и его 7-летним сыном.
Фото: пресс-служба СК РФ по Оренбургской области
Как сообщили сайту телеканала «Звезда» в пресс-службе регионального СК, правоохранители приняли большое количество звонков от очевидцев произошедшего и уже составили фоторобот мужчины, возможно причастного к совершению данного преступления.
Также установлено, что преступники передвигались на автомобиле марки «Лада Гранта» или «Лада Приора» черного цвета, окна которого были покрыты темной тонированной пленкой.
Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал подробности жестокого убийства 35-летнего бизнесмена и его сына.