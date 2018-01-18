В Амстердаме из-за непогоды отменены более 200 авиарейсов
В столице Нидерландов Амстердаме из-за шторма отменены 220 рейсов.
Фото: Nicolas Economou / ZUMAPRESS.com / Globallookpress
Авиакомпания Air France-KLM отменила рейсы из аэропорта Схипхол в Амстердаме из-за сильного ветра.
В авиакомпании заявили, что рейсы отменены из-за плохих погодных условий, информирует Delfi.
Отмечается, что ветер начал усиливаться еще накануне, 17 января.
Согласно прогнозам метеорологической службы Нидерландов, скорость ветра может достигать 120 километров в час. В стране объявлен «оранжевый» уровень опасности. Поэтому отмечается, что возможны сбои и в работе железной дороги.