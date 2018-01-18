Пентагон опроверг информацию о создании «сил безопасности границы» в Сирии

Пентагон опроверг сообщения о создании «сил безопасности границы» в Сирии. По сообщениям военного ведомства США, Вашингтон продолжает тренировать в Сирии местные силы безопасности. При этом в Пентагоне подчеркнули, что это не новая «армия» или «пограничные силы».

«Подготовка предназначена для повышения безопасности беженцев, возвращающихся в разрушенные города», — приводит ТАСС сообщение американского военного ведомства.

В Пентагоне добавили, что «также важно, чтобы террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ - запрещена в России и ряде других стран) не могла появиться в освобожденных и неконтролируемых районах».

Ранее сообщалось, что глава Пентагона рассказал о «продолжающейся битве» альянса с ИГИЛ.