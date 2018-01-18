Трамп заявил, что РФ не помогает США в разрешении ситуации вокруг КНДР

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Российская Федерация якобы «совсем не помогает» в разрешении конфликта вокруг КНДР.

Об этом президент США рассказал в интервью Reuters.

«Россия совсем не помогает нам с Северной Кореей. То, с чем помогает нам Китай, Россия нивелирует», - заявил Трамп.

По его словам, в настоящее время отношения между Москвой и Вашингтоном якобы находятся на низком уровне.

«К сожалению, у нас почти нет отношений с Россией, и в некоторых случаях, возможно, то, что Китай забирает, Россия восполняет», - заключил американский лидер.

Ранее российская делегация вернулась из столицы КНДР, где провела ряд встреч на различных уровнях. Депутат Госдумы Казбек Тайсаев рассказал о надеждах Северной Кореи на Россию.