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В Великобритании появился министр по проблемам одиночества

Наталия Майорова
05:42 18.01.2018
Также британское правительство намерено выделить необходимое финансирование для организаций, задействованных в практической работе по устранению проблемы.
Фото: pixabay.com

Власти Великобритании намерены на самом высоком уровне решать проблему одиноких людей в стране.

О назначении нового министра заявила премьер-министр Тереза Мэй.

Данный шаг стал символическим знаком уважения к тому, чем занималась депутат Джо Кокс, передает ТАСС

«Она осознавала масштабы одиночества в стране и посвятила себя помощи людям, страдающим от этого. Правительство будет продолжать ее дело вместе с Трейси Крауч (замминистра по делам спорта и гражданского общества – прим. ред.), которая станет новым министром по делам одиночества»,

- отметила Мэй. 

Отмечается, что новая должность в действительности не является министерской. Крауч предстоит разработать первую в истории Великобритании правительственную стратегию по борьбе с одиночеством, а также сотрудничать с фондом Джо Кокс.

Также британское правительство намерено выделить необходимое финансирование для организаций, задействованных в практической работе по устранению проблемы.

«Для слишком большого числа людей одиночество - это грустная реалия современной жизни. Я хочу, чтобы мы все встали на защиту и приняли меры по борьбе с одиночеством пожилых людей, сиделок и тех, кто потерял близких, тех, кому не с кем поговорить, некому рассказать о своих мыслях и о пережитом»,

- заключила Мэй. 

Ранее телеканал «Звезда» публиковал подборку самых необычных ведомств, которые существуют в мире

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