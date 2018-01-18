Трамп рассказал, какую физическую нагрузку он получает

Американский лидер Дональд Трамп получает большую физическую нагрузку, чем всем кажется. Соответствующее заявление президент США сделал в интервью агентству Рейтер.

«Я делаю упражнения. В смысле, я хожу, я делаю то, делаю сё. Я добегаю до соседнего здания. Я делаю больше, чем люди думают», - сообщил Трамп.

Глава Белого дома добавил, что получает нагрузку во время игры в гольф, невзирая на то, что ему больше нравится передвигаться по полю на гольфкаре. По мнению Трампа, те, кто тренируется в зале по два часа в день, к 55 годам вынуждены обращаться за помощью к врачам из-за болезней коленей и бедер.

«У меня нет таких проблем», - подчеркнул президент США.

Дональд Трамп также рассказал, что готов к корректировке личной диеты, например, уменьшив порции.

Ранее сообщалось, что главный врач Белого дома рассказал о хорошем состоянии здоровья президента США Дональда Трампа.