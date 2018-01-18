В Мексике обнаружена крупнейшая в мире затопленная пещера
Исследователи проекта Gran Acuífero Maya обнаружили в районе мексиканского штата Кинтана-Роо крупнейшую в мире затопленную пещеру. Ее протяженность составляет 347 километров.
Об этом сообщается на сайте исследовательского проекта.
Данное открытие стало возможным в связи с работой исследователей, которые 10 января сумели связать две крупные затопленные пещерные системы – Сак-Актун и Дос Охос, которые расположены на севере полуострова Юкатан недалеко от города Тулум.
«После напряженной работы в течение 10 месяцев команда достигла места соединения двух крупнейших затопленных пещер в мире», - подчеркнули исследователи.
.@ProyectoGAM descubre cueva de 347 kilómetros en #Tulum, #QRoo, la cueva inundada más grande del mundo. #Entérate https://t.co/iZV3v5q7aS— La Jornada Maya (@LaJornadaMaya) 16 января 2018 г.
Уточняется, что ранее рекорд принадлежал расположенной к югу от Тулума подводной пещере под названием Окс-Бель-Ха. Ее протяженность оценивается в 270 километров.
Согласно правилам спелеологии, при соединение двух пещерных систем, более крупная из них поглощает более мелкую. В связи с этим название последней исчезает.
Таким образом, из двух объединенных пещер наибольшая площадь оказалась у Сак-Актун, в связи с чем новая пещерная система сохранит это название, а Дос Охос прекратит существовать.
«Эта огромная пещера представляет собой самый важный подводный археологический объект в мире, поскольку там более сотни археологических контекстов, среди которых свидетельства о первых поселенцах Америки, такие как исчезнувшая фауна и, конечно, культура Майя»,
- заключили исследователи.
Теперь ученым предстоит найти соединения пещеры Сак-Актун с тремя другими пещерами, которые расположены неподалеку.