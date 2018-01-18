В Мексике обнаружена крупнейшая в мире затопленная пещера

Исследователи проекта Gran Acuífero Maya обнаружили в районе мексиканского штата Кинтана-Роо крупнейшую в мире затопленную пещеру. Ее протяженность составляет 347 километров.

Об этом сообщается на сайте исследовательского проекта.

Данное открытие стало возможным в связи с работой исследователей, которые 10 января сумели связать две крупные затопленные пещерные системы – Сак-Актун и Дос Охос, которые расположены на севере полуострова Юкатан недалеко от города Тулум.

«После напряженной работы в течение 10 месяцев команда достигла места соединения двух крупнейших затопленных пещер в мире», - подчеркнули исследователи.

Уточняется, что ранее рекорд принадлежал расположенной к югу от Тулума подводной пещере под названием Окс-Бель-Ха. Ее протяженность оценивается в 270 километров.

Согласно правилам спелеологии, при соединение двух пещерных систем, более крупная из них поглощает более мелкую. В связи с этим название последней исчезает.

Таким образом, из двух объединенных пещер наибольшая площадь оказалась у Сак-Актун, в связи с чем новая пещерная система сохранит это название, а Дос Охос прекратит существовать.

«Эта огромная пещера представляет собой самый важный подводный археологический объект в мире, поскольку там более сотни археологических контекстов, среди которых свидетельства о первых поселенцах Америки, такие как исчезнувшая фауна и, конечно, культура Майя», - заключили исследователи.

Теперь ученым предстоит найти соединения пещеры Сак-Актун с тремя другими пещерами, которые расположены неподалеку.