Заключенные колонии в Еврейской автономной области слепили из снега «Аврору»

Заключенные, отбывающие наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы Еврейской автономной области, приняли участие в смотре-конкурсе снежных фигур «Зимняя фантазия».

«Творческое соревнование «Зимняя фантазия» среди пенитенциарных учреждений в Еврейской автономной области проводится ежегодно», - сообщил старший инспектор группы воспитательной работы с осужденными УФСИН России по ЕАО Дмитрий Пономарев.

Сотрудник УФСИН отметил, что «конкурс является частью воспитательной работы с осужденными в зимний период, в ходе которой повышается творческая активность граждан, отбывающих наказание, осуществляется их полезная занятость в свободное от работы и учебы время».

В состав конкурсной комиссии вошли сотрудники областного Управления Федеральной службы исполнения наказаний. При выявлении победителей оценивались оригинальность постройки, творческий подход, качество и сложность выполнения фигур, их декорирование. Также обращалось внимание на композиционное размещение снежных скульптур на территории колоний, поскольку одной из задач конкурса являлось улучшение эстетического облика исправительных учреждений.

Как сообщается на сайте УФСИН России по Еврейской автономной области, победителем смотра-конкурса стала Исправительная колония № 10, второе место досталось Колонии-поселению № 4, на третьем месте расположилось Лечебное исправительное учреждение № 2.