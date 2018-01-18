Под Петербургом фура протаранила три автомобиля – есть погибший
Смертельное ДТП с участием фуры и трех легковых автомобилей произошло в Выборгском районе под Санкт-Петербургом на трассе «Скандинавия».
Об этом сообщили в Управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на 110-м километре автодороги.
«Водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем «Скания» с полуприцепом, совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с тремя автомобилями – BMW 750, Renault Premium и Audi Q7»,
- рассказали в ведомстве.
Сообщается также, что водитель BMW погиб на месте. Пассажирка данного автомобиля была госпитализирована с многочисленными травмами. Остальным пострадавшим была оказана медицинская помощь.
Водитель Audi Q7 не пострадал.
На данном участке дороги ограничено движение.
По факту ДТП проводится проверка.