В Швеции у полицейского участка произошел мощный взрыв

Сильный взрыв прозвучал недалеко от полицейского участка в микрорайоне Розенгорд в Мальме. Об этом сообщила местная полиция.

«Детонация некоего взрывного предмета произошла во дворе близ полицейского участка», - цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что информация о взрыве поступила после 23 часов по московскому времени. Пострадавших в результате инцидента нет.

По словам очевидцев, взрыв был сильным. Есть сообщения о поврежденных автомобилях, но их число не уточняется.

В настоящее время место взрыва оцеплено, на месте работают взрывотехники.

Как сообщает местная газета Sydsvenskan, причиной взрыва была не граната, а другое взрывное устройство. Также известно о задержанном. Однако имеет ли он отношение ко взрыву – не уточняется.

Ранее сообщалось, что неизвестные взорвали полицейскую машину в шведском Мальме.