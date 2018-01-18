СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока

Медиамагнат Руперт Мердок получил травму спины во время плавания вместе со своим сыном на яхте в Карибском море и был доставлен в больницу. Инцидент произошел в начале 2018 года, однако известно об этом стало только сейчас.

По данным журнала Vanity Fair, Мердок прямо с яхты был доставлен на вертолете в госпиталь в Лос-Анджелесе, где он находился до недавнего времени.

The Associated Press пишет, что на прошлой неделе миллиардер отправил сотрудникам своих компаний 21st Century Fox и News Corp электронное письмо, где сообщил, что его состояние стало лучше, но несмотря на это, он будет работать из дома.

Отметим, что представитель 21st Century Fox отказался комментировать эту информацию.

Агентство Bloomberg оценивает состояние Мердока более чем в 15,2 миллиарда долларов.