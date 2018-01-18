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NASA: мощность взрыва метеора над США достигла 100 т. в тротиловом эквиваленте

Наталия Майорова
04:18 18.01.2018
Ведущий научный сотрудник NASA Билл Кук отметил, что взрыв вызвал ударную волну и гром, который испугал многих жителей на юго-востоке Мичигана.

Метеор, падение которого привлекло внимание жителей города Детройт в американском штате Мичиган, распался на части после вхождения в плотный слои атмосферы Земли. Последовавший взрыв достиг мощности 100 тонн в тротиловом эквиваленте.

Об этом сообщили в управлении метеороидов Центра космических полетов NASA.

Уточняется, что на основе визуальных наблюдений очевидцев была определена траектория падения космического тела. 

«Наши аналитики пришли к тем же выводам. Мы вычислили, что этот метеор перемещался с очень невысокой скоростью - всего 45,06 тыс. км/ч (12,52 тыс. м/с). Данный факт вкупе с яркостью явления, указывающего на размер тела - минимум 0,91 м в поперечнике, показывает, что объект проник глубоко в атмосферу до того, как распался на части»,

- говорится в сообщении NASA в Facebook.

Ведущий научный сотрудник NASA Билл Кук отметил, что взрыв вызвал ударную волну и гром, который испугал многих жителей на юго-востоке Мичигана. 

«Обычно огненные шары осыпаются на землю в виде метеоритов, когда ударная волна достигает поверхности, то немного сотрясает почву»,

- отметил исследователь.

По его словам, чаще всего метеориты слишком малы, чтобы убить человека, однако могут нанести незначительный ущерб автомобилям и крышам домов. 

Кроме того, специалисты NASA поправили версию, которую ранее предложила Геологическая служба США о том, что последующее землетрясение имело магнитуда 2,0. 

«Хотя явлению приписали магнитуду 2,0, данная шкала используется для измерения величины землетрясения и поэтому не является точным отображением наблюдений за метеором»,

- отметили в Национальном центре оповещения о землетрясениях Геологической службы.

Ранее жители нескольких городов Мичигана сообщили о яркой вспышке и хлопке в ночном небе. Кроме того, в Сети появились множественные видеоролики с камер уличного наблюдения, где вспышка отчетливо видна. 

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