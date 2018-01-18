Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у берегов Камчатки

В Тихом океане возле берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,8.

«Сейсмособытие произошло в Кроноцком заливе. Эпицентр находился на глубине порядка 52 километров в 157 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского. Магнитуда в эпицентре составила 4,8», — сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

По сообщениям краевого главка МЧС, в населённых пунктах Камчатского края подземные толчки не ощущались. В ведомстве добавили, что угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что на камчатском вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс на высоту до 10 тысяч метров над уровнем моря.