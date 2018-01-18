Продажи Lada в ЕС в 2017 году выросли на 28,9%

В Евросоюзе за прошедший год зафиксирован рост продаж российских автомобилей Lada – в общей сложности было продано 5 167 новых машин. Это на 28,9% выше, чем за 2016 год.

Об этом сообщают специалисты агентства «АВТОСТАТ» по результатам обработки данных АСЕА.

По словам экспертов, интерес к российскому автомобилю связан с выходом на местные рынки седана Vesta. В этом году продажи данной модели начались сразу в нескольких странах, среди которых Австрия, Болгария, Венгрия, Германия и Литва.

Ранее сообщалось, что завод Lada в Ижевске выпустил 5-миллионный автомобиль.