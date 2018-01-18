В МВФ похвалили российскую экономику за выход из кризиса

Руководитель российского представительства Международного валютного фонда (МВФ) Габриэль Ди Белла хвалебно отозвался о российских властях за выход из кризиса.

Тем не менее, Габриэль Ди Белла полагает, что властям РФ нужно сосредоточиться на поиске новых драйверов роста. По его мнению, текущее состояние не позволяет российской экономике превысить показатель роста в 1,5 процента ВВП в год, в то время как ей необходимо расти в среднем на 3 процента в год.

«Я думаю, что спад уже будет скомпенсирован в 2018 году. Наше внимание обращается к среднесрочному росту», — приводит ТАСС слова Ди Беллы.

Представитель МВФ добавил, что «мне кажется, что государство ставит амбициозные задачи, Россия не должна потерять свою роль в глобальной экономике, для этого нужно, чтобы рост происходил как минимум на 3 процента в год».

Ранее Минэкономразвития сообщил, что ВВП России превысит 100 триллионов рублей в 2019 году.