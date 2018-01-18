Названо время и место прощания с политиком Виктором Анпиловым
Виктор Анпилов умер 15 января в больнице. Причиной смерти стал инсульт. Политику было 72 года.
Фото: Viktor Chernov / Russian Look / Globallookpress
Прощание с лидером движения «Трудовая Россия» Виктором Анпиловым состоится в Москве 20 января на Троекуровском кладбище.
Об этом сообщил координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.
«Прощание будет в субботу в 12:00 мск на Троекуровском кладбище, церемониальный зал», - цитирует его слова РИА Новости.
Удальцов также отметил, что Анпилов будет похоронен в Краснодарском крае, откуда он родом.
Ранее сообщалось, что Виктор Анпилов умер 15 января в больнице. Причиной смерти стал инсульт. Политику было 72 года.