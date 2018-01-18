В Viber вышло долгожданное обновление

Создатели Viber выпустили новую версию известного мессенджера для платформ Windows и Mac. Кроме того, она уже получила поддержку новых функций и усовершенствование имеющихся ранее.

Теперь пользователи мессенджера на десктопах смогут искать информацию в интернете, нажав на выделенный в тексте фрагмент правой кнопкой мыши.

Также администраторы теперь смогут закреплять сообщения в группах не только при помощи мобильный устройств, но и на компьютерах.

Среди нововведений также появился фильтр нежелательной рекламы, который позволяет отмечать спам специальным флажком.

Кроме того, пользователи теперь смогут отвечать на сообщения собеседника через контекстное меню. Такая функция уже присутствуют в не менее известных мессенджерах Telegram и WhatsApp, сообщает «Российская газета».

Ранее стало известно о самом популярном в РФ мессенджере.