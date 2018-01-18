В США сравнили Трампа со Сталиным

Американский сенатор-республиканец Джефф Флейк сравнил президента США Дональда Трампа с советским вождем Иосифом Сталиным. Такая аналогия связана с тем, что Трамп использовал термин «враг народа» в отношении некоторых американских СМИ.

По мнению Флейка, «фраза "враг народа" была так наполнена злобой, что даже (советский лидер) Никита Хрущев запретил ее использование после смерти Сталина».

Как сообщает Yahoo News, республиканец подчеркнул, что применяя термин «лживые новости» (fake news), президент США пытается уйти от объективной реальности. По словам Флейка, этот термин «диктаторы современности» опять используют для борьбы с несогласными.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп назвал несколько средств массовой информации врагами американского народа.