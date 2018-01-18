Пушков рассказал, почему Украина отказалась от разрыва дипотношений с Россией

Украинские политики отказались от разрыва дипотношений с Россией, поскольку осознали, что это «им слишком дорого обойдется». Соответствующее заявление сделал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«В Киеве отказались от разрыва дипломатических отношений с Россией. Осознали, что эта радикальная глупость им слишком дорого обойдётся, перекроет "нормандский формат" и переговоры по Донбассу. Одни минусы и ни одного плюса», — написал сенатор в Twitter.

В Киеве отказались от разрыва дипломатических отношений с Россией. Осознали, что эта радикальная глупость им слишком дорого обойдётся, перекроет "норманский формат" и переговоры по Донбасса. Одни минусы и ни одного плюса. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 17 января 2018 г.

Ранее сообщалось, что депутаты Верховной рады Украины не стали принимать решение об окончательном разрыве дипотношений с РФ, перенаправив этот вопрос в МИД страны.