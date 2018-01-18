В Москве полыхает рынок «Садовод»: кадры с беспилотника

Пожар произошел в столице на рынке «Садовод», где огнем охвачено около 300 квадратных метров.

МЧС РФ удалось заснять инцидент с беспилотника. На кадрах видно, как черные клубы дыма поднимаются в небо, в результате чего часть огромной территории рынка скрыта.

По данным ведомства, согласно предварительной информации пожар случился на первом этаже трехэтажного здания.

Сотрудникам МЧС уже удалось эвакуировать около 40 человек. В настоящее время сведений о пострадавших нет.

Сообщается также, что в 00:05 пожар был локализован.