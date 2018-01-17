Москвичей предупредили о гололеде и сильном ветре в четверг

Гололедица и сильный ветер ожидают жителей столичного региона в среду и четверг, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС. По данным синоптиков, порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду.

«В Москве со второй половины среды 17 января до конца дня 18 января ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами до 12-17 м/с, местами метель, снег, днем 18 января местами гололед», - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

В МЧС напомнили, что в таких погодных условиях, водителям лучше снижать скорость движения и стараться держать дистанцию от впереди идущих автомобилей. В ведомстве рекомендовали избегать внезапных обгонов, перестроений и опережений.

Если видимость резко ухудшится, водителям стоит съехать на обочину и обозначить свой автомобиль аварийными габаритными огнями.