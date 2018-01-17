Пользователей Сети рассмешил сенатор, снявший невидимые очки

Американский сенатор Оррин Хэтч в ходе заседания Судебного комитета в Сенате «снял» очки, которых на нем не было. Рассеянность 83-летнего политика позабавила пользователей Сети, они оставили сотни комментариев под видео и начали активно обсуждать «психическое здоровье» сенатора.

WATCH: Sen. Orrin Hatch removes a pair of glasses he's not wearing pic.twitter.com/QXCCb4RHzn — Jon Levine (@LevineJonathan) 16 января 2018 г.

По мнению некоторых комментаторов, это смешно только для тех людей, которые никогда не носили очки. Другие рассказали, какие неловкие ситуации с очками происходили в их жизни.

Oh, I'm sure others have done this but I'm beginning to think I'm the weirdo now. I HAVE 'lost' my glasses on the top of my head.Yes, it is funny. 😁 — Donna Marie (@Oooooo_Donna) 17 января 2018 г.

«Я уверена, другие делали так же, но все равно чувствую себя глупой — однажды я потеряла очки, которые были у меня на голове», - написала женщина.

Но по большей части пользователи Twitter соревновались в остроумии, выкладывая мемы на эту тему и в итоге, превратив само видео в мем.

Spy glasses?!? I want 'em!! — Ben Henwood (@ChezCorgi) 16 января 2018 г.

«Шпионские очки? Я их хочу!».

Glitch in the matrix — Shannon Holder (@shannonrholder) 16 января 2018 г.

«Сбой в матрице».