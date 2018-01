Пользователей Сети рассмешил сенатор, снявший невидимые очки

Американский сенатор Оррин Хэтч в ходе заседания Судебного комитета в Сенате «снял» очки, которых на нем не было. Рассеянность 83-летнего политика позабавила пользователей Сети, они оставили сотни комментариев под видео и начали активно обсуждать «психическое здоровье» сенатора.

По мнению некоторых комментаторов, это смешно только для тех людей, которые никогда не носили очки. Другие рассказали, какие неловкие ситуации с очками происходили в их жизни.

Oh, I'm sure others have done this but I'm beginning to think I'm the weirdo now. I HAVE 'lost' my glasses on the top of my head.Yes, it is funny. 😁