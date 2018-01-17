Ученые восстановили ДНК человека, умершего 200 лет назад

Исландские ученые частично восстановили клетки ДНК мужчины, умершего почти 200 лет назад - в 1827 году, сообщил научный журнал Nature. Чтобы эксперимент удался, специалисты использовали генетический материал потомков умершего.

Отмечается, что ДНК принадлежала Гансу Джонатану (Hans Jonatan), родившемуся в 1784 году и жившему в датской колонии на острове Санта-Крус в Карибском море. Когда он переехал в Исландию, он оказался единственным африканцем.

Ученым удалось воссоздать большую часть ДНК Ганса благодаря генетическому материалу его потомков. По мнению исследователей, благодаря успешному эксперименту в будущем можно будет восстанавливать ДНК известных исторических личностей.