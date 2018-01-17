В Сибири вывели морозостойкую породу коров

В России вывели новую породу молочных коров, которой по производству молока уступают даже самые популярные на сегодняшний день представители этого домашнего скота. Об этом сообщает издание «Новости сибирской науки».

Над созданием новой породы, которая получила название «Сибирячка», трудились ученые из Научно-исследовательского проектно-технологического института животноводства Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН.

Ее выводили методом сложного воспроизводительного скрещивания коров местной черно-пестрой породы с голландскими быками-голштинцами.

В результате получилось животное, которому не страшны сибирские морозы. В то же время благодаря голштинской крови «Сибирячка» отвечает жестким условиям промышленного производства.

«Порода имеет высокую молочную продуктивность, хорошие мясные качества, крепкую конституцию, приспособлена к сибирским экстремальным климатическим условиям и местным кормам», - цитирует издание сообщение Сибирского отделения РАН.

Экспертная комиссия Минсельхоза уже рассмотрела хозяйственную полезность породы и рекомендовала включить «Сибирячку» в государственный реестр селекционных достижений.